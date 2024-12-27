Dolar kuru rekorlar sonrası sakin! 27 Aralık döviz kurları
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Peş peşe değişim gösteren dolar güne dünkü fiyatından sakin başladı. Doların 36 TL olacağı yönündeki yorumlar sıcaklığını koruyor. Yatırımcılar 27 Aralık Cuma dolar fiyatını sorguluyor. İşte 27 Aralık döviz kurları…
Döviz kurları, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası çok değişim göstermedi. Merkez Bankası'nın faizi 250 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL 35,21 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL 36,72 seviyesinde işlem görüyordu. Yatırımcılar 27 Aralık günü özellikle dolar kurundaki tepkiyi merak ediyor.
DOLAR ÇIKIŞA GEÇTİ
Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararının ardından dolar Türkiye'de büyük çıkışa geçmişti. 35 lira psikolojik sınırını aştıktan sonra art arda rekorlar kıran dolar 35.37 TL seviyesini de görmüştü.
Canlı döviz kuru sorgulamalarında dolar kurunun faiz indirimi sebebiyle yüksek seviyelere gelebileceği yorumlanıyordu. 27 Aralık Cuma günü dolar fiyatlarında yüksek değişim görülmedi.
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (27 ARALIK CUMA)
Dolar sabah saatleri itibarıyla alış 35,2677 TL, satış ise 35,2983 TL’den işlem görüyor.
ABD Doları: 35,23 (Alış) - 35,24 (Satış)
Euro fiyatı ise sabah saatlerinden itibaren 36,7155 TL alış, 36,7508 TL satış fiyatını gördü.