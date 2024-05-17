Dolar yatay seyir izliyor! İşte 17 Mayıs dolar fiyatı ve döviz kurları...

17 May 2024 08:10 - Güncelleme : 17 May 2024 08:13

Yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz kurlarındaki son ve güncel verileri yakından takip ediyor. Döviz kurları artan yabancı ilgisinin etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor.

Dün günü 32,27 seviyesinde kapatan Dolar/TL kuru yeni güne 32,2574 düzeyinde başlangıç yaptı.

Önceki kapanışını 35,08’den yapan Euro/TL kuru ise 35,0884 seviyesinde seyrediyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz piyasasındaki son ve güncel verileri yakından takip ediyor.

17 Mayıs 2024 Perşembe günü itibarıyla Dolar ve Euro'da son durum...

DOLAR/TL

Alış: 32,2485

Satış: 32,2574

EURO/TL

Alış: 35,0250

Satış: 35,0884

STERLIN / TL

Alış: 40,8216

Satış: 40,9156