Dolar yatay seyir izliyor! İşte 17 Mayıs dolar fiyatı ve döviz kurları...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 08:10 - Güncelleme : 17 May 2024 08:13
Bu ay başından beri yatay bir seyir izleyen dolar yeni güne 32,25 seviyesinden başlangıç yaptı. Euro ise 35,07 seviyesinde seyrediyor. İşte döviz piyasalarında son durum...
Yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz kurlarındaki son ve güncel verileri yakından takip ediyor. Döviz kurları artan yabancı ilgisinin etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor.
Dün günü 32,27 seviyesinde kapatan Dolar/TL kuru yeni güne 32,2574 düzeyinde başlangıç yaptı.
Önceki kapanışını 35,08’den yapan Euro/TL kuru ise 35,0884 seviyesinde seyrediyor.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz piyasasındaki son ve güncel verileri yakından takip ediyor.
17 Mayıs 2024 Perşembe günü itibarıyla Dolar ve Euro'da son durum...
DOLAR/TL
Alış: 32,2485
Satış: 32,2574
EURO/TL
Alış: 35,0250
Satış: 35,0884
STERLIN / TL
Alış: 40,8216
Satış: 40,9156
Kaynak: TGRT Haber