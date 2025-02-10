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Dolar kuru yeniden 36 TL'nin üzerinde! İşte 10 Şubat döviz kurları, dolar ve euro fiyatı
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Ekonomi
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Editor
 | Suat Vilgen

Dolar kuru yeniden 36 TL'nin üzerinde! İşte 10 Şubat döviz kurları, dolar ve euro fiyatı

Dolar kuru, 36 lira barajını aştıktan sonra ABD Başkanı Trump'ın Kanada, Meksika’ya uyguladığı ek gümrük vergilerini 1 ay ertelemesi sonrası düşüşe geçmişti. Yeni haftanın ilk gününde dolar fiyatı 36 lira bandının üzerinde günü açtı. Ayrıca euro fiyatı başta olmak üzere para piyasalarından ilk veriler geldi. İşte 10 Şubat güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 07:04
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 07:07

Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Çin ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisini artırma kararı ile çıkışa geçmiş ve 36 lira barajını aşmıştı. Ancak Trump bu kararını daha sonra Meksika ve Kanada için 1 ay ertelemiş, geçen hafta cuma günü ivme yeniden aşağı dönmüştü. Dolar kuru da haftayı 36 liranın altında kapatmıştı. Peki yeni haftanın ilk gününde yani bugün dolar ne kadar oldu? İşte 10 Şubat Pazartesi güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (10 ŞUBAT PAZARTESİ)

Güne yukarı yönlü başlayan dolar kuru alış 35,9753 TL ve satış 36,0685 TL'den işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,0632 TL ve satış 37.2708 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 44,5469 TL, satış 44,8201 TL bandında sınırlı yükselişte.

10 ŞUBAT 2025 DÖVİZ KURLARI

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