Dolar kuru yeniden yükselişe geçti! İşte 17 Ekim güncel sterlin, dolar ve euro fiyatları

17 Ekim 2024 07:59 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 08:43

Dolar/TL yatay seyrine yeni günde de devam etti. Dolar endeksi, 103,5'in üzerinde tutunarak 11 haftanın en yüksek seviyelerine çıktı. İşte 17 Ekim güncel sterlin, dolar ve euro fiyatları

Dolar/TL​ kuru yatay seyrine devam ederken yurt için piyasaların gözleri bugün açıklanacak faiz kararına çevrildi. Dolar endeksi​ grafiğinde yaşanan gelişmeler izlenirken sterlin​ ve euro​ kuru da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 17 Ekim güncel sterlin, dolar ve euro fiyatları...

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar endeksi perşembe günü 103,5'in üzerinde tutunarak 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. ABD ekonomisindeki güçlenme belirtileri, Federal Rezerv'in faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşacağı beklentilerini destekledi. Piyasalar Eylül ayı için güçlü istihdam ve tüketici enflasyonu rakamlarına göre fiyatlanıyor. Analistler, Perşembe günü açıklanacak son haftalık işsizlik başvuruları, perakende satışlar ve endüstriyel üretim verilerin izliyor.

TRUMP VAATLERİ DOLARI YÜKSELTTİ

ABD Başkan adayı Trump'ın Kasım seçimlerinde zafer kazanma ihtimalinin artması da doları yükseltti. Trump'ın göç ve vergiler konusundaki politikaları enflasyonist olarak görülüyor. Bu politikalar merkez bankasının faiz oranlarını daha fazla düşürmesini engelleyecek.

DOLAR/TL KAÇ LİRA OLDU?

Öte yandan dolar/TL kuru da yaşanan gelişmelere bağlı olarak fiyatlanıyor. Dolar 34,20 liradan işlem görüyor. Sterlin 44,50 euro ise 34,19 liradan satılıyor.