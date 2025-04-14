Dolar ne kadar oldu? 14 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru, 14 Nisan 2025 perşembe günü itibarıyla durağan seyrini sürdürüyor. Haftanın ilk gününde dolar, cuma günkü son kapanışın 0,13 üstünde, yukarı yönlü ivmelendi. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 14 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı yeni gümrük tarifeleriyle başlayan ticaret savaşları, küresel ekonomiyi sarsmaya devam ediyor. Dünya genelinde birçok sektörde dalgalanmalara neden olan süreç, yatırımcılar açısından da dikkatle izlenmesi gereken kritik bir dönemi beraberinde getirdi.

DOLAR STABİL, ALTIN COŞTU

Türkiye’de da bu gelişmelerin yatırım araçlarına doğrudan etkisi oldu. Altın fiyatlarında rekorlar art arda gelirken başta dolar olmak üzere döviz kurları ise daha sakin bir seyir izliyor. Peki, yeni haftanın ilk gününde dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? İşte 14 Nisan Pazartesi güncel döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (14 NİSAN 2025)

Dolar alış: 37,9674 TL

Dolar satış: 38,0782 TL

14 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 431944 TL

Euro satış: 43,4384 TL

14 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 48,7839 TL

Sterlin satış: 50,0118 TL

14 NİSAN DÖVİZ KURLARI