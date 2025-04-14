Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dolar ne kadar oldu? 14 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru, 14 Nisan 2025 perşembe günü itibarıyla durağan seyrini sürdürüyor. Haftanın ilk gününde dolar, cuma günkü son kapanışın 0,13 üstünde, yukarı yönlü ivmelendi. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 14 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 07:50

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı yeni gümrük tarifeleriyle başlayan ticaret savaşları, küresel ekonomiyi sarsmaya devam ediyor. Dünya genelinde birçok sektörde dalgalanmalara neden olan süreç, yatırımcılar açısından da dikkatle izlenmesi gereken kritik bir dönemi beraberinde getirdi.

Dolar ne kadar oldu? 14 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

DOLAR STABİL, ALTIN COŞTU

Türkiye’de da bu gelişmelerin yatırım araçlarına doğrudan etkisi oldu. Altın fiyatlarında rekorlar art arda gelirken başta dolar olmak üzere döviz kurları ise daha sakin bir seyir izliyor. Peki, yeni haftanın ilk gününde dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? İşte 14 Nisan Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar oldu? 14 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (14 NİSAN 2025)

Dolar alış: 37,9674 TL

Dolar satış: 38,0782 TL

Dolar ne kadar oldu? 14 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın rekor seviyede! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL! İşte 14 Nisan güncel altın fiyatları

14 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 431944 TL

Euro satış: 43,4384 TL

Dolar ne kadar oldu? 14 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

14 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 48,7839 TL

Sterlin satış: 50,0118 TL

Dolar ne kadar oldu? 14 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar yıl sonunda kaç lira olacak? Ekonomist Necmettin Batirel'den çarpıcı yorum: Satmak için köşe bucak yer arayacaklar

14 NİSAN DÖVİZ KURLARI

Dolar ne kadar oldu? 14 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN NE KADAR?
14 Nisan 2025 itibarıyla gram altın serbest piyasada 3.952 TL seviyesinden işlem görüyor.
ETİKETLER
#dolar kuru
#dolar fiyatı
#euro kuru
#sterlin kuru
#sterlin kuru
#Güncel Döviz Kurları
#Dolar/tl
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.