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 | Suat Vilgen

Dolar ne kadar oldu? 16 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru başta olmak üzere döviz piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dolar, euro, sterlin, İsviçre Frangı gibi gelişmiş ülke para birimleri sınırlı yükseliş trendini sürdürüyor. Haftanın ortası itibarıyla dolar, dünkü kapanışın %0,10 üstünde. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 16 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

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Dolar ne kadar oldu? 16 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 07:07
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 07:15

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle başlayan küresel ticaret savaşları, dünya genelinde birçok sektörde dalgalanmalara neden olmaya deivam ediyor. Yaşanan kaos, yatırımcıların da kafasını karıştırıyor. Türkiye’de de bu gelişmelerin para piyasalarına doğrudan etkisi oldu. Gelişmiş ülke para birimleri döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ardından değer kazanırken birçok para biriminde de düşüş gözlendi. Peki, ybugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? İşte 16 Nisan Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar oldu? 16 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (16 NİSAN 2025)

Dolar alış: 38,1069TL

Dolar satış: 38,1203 TL

Dolar ne kadar oldu? 16 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

16 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,3870 TL

Euro satış: 43,5066 TL

Dolar ne kadar oldu? 16 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

16 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 50,7183 TL

Sterlin satış: 50,7750 TL

Dolar ne kadar oldu? 16 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı
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16 NİSAN DÖVİZ KURLARI

Dolar ne kadar oldu? 16 Nisan döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Sıkça Sorulan Sorular

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?
16 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla gram altın Kapalıçarşı'da alış 4.019,50 TL ve satış 4.019,93 TL'den işlem görüyor.
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#dolar kuru
#Ekonomi
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