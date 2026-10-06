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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:07

Dolar piyasaların kabusu oldu! Uzmanlardan 2027 için kritik uyarı

Dolar endeksi 102 seviyesinde tutunarak Nisan 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyrederken, euro Avrupa'daki siyasi ve mali belirsizliklerin baskısı altında kaldı. Reuters anketine katılan stratejistler ise doların kısa vadede gücünü koruyabileceğini, ancak gelecek yıl son dönemde elde ettiği kazanımların büyük bölümünü geri verebileceğini düşünüyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Dolar piyasaların kabusu oldu! Uzmanlardan 2027 için kritik uyarı
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:07

Küresel piyasalarda doların güçlü seyri sürüyor. endeksi salı günü 102 civarında hareket ederek Nisan 2025'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyelere yakın kaldı. ABD para birimine destek veren başlıca unsurlardan biri de uzun vadeli Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş oldu. ABD'nin uzun vadeli tahvil getirileri 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine çıkarken, küresel tahvil piyasalarındaki satış dalgası da hız kesmedi.

EURO SİYASİ VE MALİ BELİRSİZLİĞİN BASKISI ALTINDA

Dolar güç kazanırken cephesinde ise tablo tersine döndü. Avrupa genelinde artan siyasi belirsizlikler ve mali kaygılar ortak para birimi üzerinde baskı yaratıyor. Euro, Fransa'daki yüksek borç ve siyasi çıkmaz endişelerinin etkisiyle pazartesi günü yüzde 0,8'e kadar değer kaybetti. İspanya'da erken seçim ihtimalinin gündeme gelmesi de euro üzerindeki baskıyı artıran bir başka gelişme oldu. Yani Avrupa'daki siyasi başlıklar, döviz piyasasının da yakın takibinde.

Dolar piyasaların kabusu oldu! Uzmanlardan 2027 için kritik uyarı

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

ABD'den gelen ekonomik veriler de piyasaların yön arayışında belirleyici oluyor. ISM verileri, ABD hizmet sektöründeki maliyet baskılarının geçen ay dört yıldan uzun sürenin en hızlı artışını kaydettiğini ortaya koydu. Artan mali riskler ve enflasyon endişelerinin devam etmesi, küresel tahvil piyasalarındaki satışların da temel nedenleri arasında gösteriliyor. Buna karşılık beklenenden daha zayıf gelen ABD istihdam verileri, 'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Piyasalar, Fed'in bu ay faiz oranlarında değişikliğe gitmeme ihtimalini yaklaşık yüzde 78 olarak fiyatlıyor.

REUTERS ANKETİNDE 2027 İÇİN DOLAR BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Dolar şu anda güçlü görünse de stratejistlerin daha uzun vadeli beklentileri farklı. tarafından düzenlenen ankete katılan döviz stratejistleri, ABD dolarının gelecek yıl son dönemde elde ettiği kazanımların büyük bölümünü kaybetmesini bekliyor. Dolar eylül başından bu yana yüzde 3'ten fazla değer kazanmış durumda. Buna rağmen stratejistlerin uzun süredir devam eden zayıf dolar beklentilerinde yalnızca küçük değişiklikler yaptığı görülüyor.

STRATEJİSTLERİN YÜZDE 80'İ KISA VADEDE GÜÇLÜ DOLAR BEKLİYOR

Yakın vadeli görünümde ise dolar lehine beklenti oldukça güçlü. Ankete katılan stratejistlerin yüzde 80'i, doların üç aylık tahminlerin üzerine çıkmasının, beklentilerin altında kalmasından daha olası olduğunu düşünüyor. Bu tablo, doların kısa vadede güçlü kalabileceğine işaret etse de mevcut yükselişin ilerleyen dönemde hız kaybedebileceği beklentisini de beraberinde getiriyor.

"ÇOK YAKIN VADEDE BİRAZ DAHA GÜÇLÜ KALABİLİR"

TD Securities Döviz Stratejisi Başkanı Jayati Bharadwaj da doların kısa vadeli görünümüne dikkat çekti. Bharadwaj, doların çok yakın vadede biraz daha güçlü kalabileceğini belirtirken, altı ay ila bir yıllık dönemde ise ABD para biriminde düşüş eğiliminin devam ettiği görüşünü paylaştı.

 

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#Fed
#Dolar
#reuters
#Euro
#Hazine Tahvil
#Ekonomi
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