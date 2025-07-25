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 | İrem Çınar

Dolar, son bir ayın en sert haftalık düşüşüne ilerliyor

ABD doları, temmuz ayının son haftasında önemli bir gerileme yaşıyor. Yatırımcılar Fed ve Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararlarını beklerken, dolar endeksi düşüşe geçti. Dolar, böylece son bir ayın en büyük haftalık değer kaybına doğru ilerliyor.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 10:30

, Temmuz ayının son haftasında dikkat çekici bir düşüş trendine girdi. Yatırımcıların gözü, önümüzdeki hafta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası () ve Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) faiz kararlarına çevrilmiş durumda. Bu gelişmelerin etkisiyle gerilemeye başladı. Böylece dolar, son bir ayın en sert haftalık değer kaybına doğru ilerliyor.

Dolar, son bir ayın en sert haftalık düşüşüne ilerliyor

PİYASALARIN GÖZÜ BOJ’DA

Fed ve BOJ’un faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor. Ancak piyasalar asıl olarak, toplantı sonrası yapılacak açıklamalardan gelecek ipuçlarını kolluyor. Özellikle Japonya Merkez Bankası’nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Commonwealth Bank of Australia döviz stratejisti Carol Kong, BOJ toplantısının kritik önemde olduğunu vurgulayarak, “Bu toplantı, bir sonraki faiz artışına dair güçlü sinyaller verebilir,” dedi. Kong ayrıca, ABD ile Japonya arasında bu hafta yapılan ticaret anlaşmasının da BOJ’un elini güçlendirdiğine dikkat çekti. Anlaşma kapsamında Japon otomobillerine uygulanan gümrük vergileri %15’e indirildi.

Dolar, son bir ayın en sert haftalık düşüşüne ilerliyor

YEN, MAYISTAN BU YANA EN İYİ HAFTASINI GEÇİRİYOR

Japon yeni, karşısında 147.10 seviyelerinde işlem görürken, bu hafta %1’lik artışla orta mayıstan bu yana en güçlü haftalık performansını sergilemeye hazırlanıyor. Ekonomistlerin çoğu, BOJ’un yıl bitmeden politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor.

DOLAR ENDEKSİ BİR AYIN DİBİNE YAKLAŞTI

Doların altı büyük para birimine karşı performansını ölçen dolar endeksi ise bu hafta %1 oranında düşerek 97.448 seviyesine geriledi. Bu da son bir ayın en düşük seviyesine işaret ediyor.

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#Ekonomi
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