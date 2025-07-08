Dolar sonunda 40 TL'yi aştı! İşte 8 Temmuz döviz kurları

Dolar kuru yeni haftanın açılışını 40 TL üzerine çıkarak yaptı. Uzun süredir beklenen psikolojik sınır aşılırken euro ve sterlin kurları da güne yükselişini sürdürdü. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2025 döviz kurları...

Dolar kuru yeni haftanın ikinci işlem gününde yükseliş eğilimi sürdürürken dün kırdığı psikolojik 40 TL sınırının hemen üzerinde konumlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın yürürlüğe girecek yeni gümrük tarifelerini ertelememe yönündeki sinyalleri sonrası gelen bu yükseliş ivmesinin ne kadar süreceği merak edilirken euro ve sterlin kurları da benzer bir eğilimle sınırlı yükseliş sergiliyor. Peki, 8 Temmuz 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar ve para piyasaları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (8 TEMMUZ 2025)

Dolar alış: 39,9853 TL

Dolar satış: 40,0152 TL

8 TEMMUZ EURO KAÇ TL

Euro alış: 46,9803 T

Euro satış: 47,0771 TL

8 TEMMUZ STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 54,5668 TL

Sterlin satış: 54,6634 TL

Sıkça Sorulan Sorular GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? 8 Temmuz 2025 itibarıyla gram altın serbest piyasada 4.285 TL seviyesinden satılıyor.

8 TEMMUZ 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI