Dolar sonunda 40 TL'yi aştı! İşte 8 Temmuz döviz kurları

Dolar kuru yeni haftanın açılışını 40 TL üzerine çıkarak yaptı. Uzun süredir beklenen psikolojik sınır aşılırken euro ve sterlin kurları da güne yükselişini sürdürdü. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2025 döviz kurları...
Dolar kuru yeni haftanın ikinci işlem gününde yükseliş eğilimi sürdürürken dün kırdığı psikolojik 40 TL sınırının hemen üzerinde konumlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın yürürlüğe girecek yeni gümrük tarifelerini ertelememe yönündeki sinyalleri sonrası gelen bu yükseliş ivmesinin ne kadar süreceği merak edilirken euro ve sterlin kurları da benzer bir eğilimle sınırlı yükseliş sergiliyor. Peki, 8 Temmuz 2025 itibarıyla dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar ve para piyasaları...
Dolar alış: 39,9853 TL
Dolar satış: 40,0152 TL
Euro alış: 46,9803 T
Euro satış: 47,0771 TL
Sterlin alış: 54,5668 TL
Sterlin satış: 54,6634 TL