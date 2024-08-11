Dolar tarihi zirvesini yeniledi! İşte dolar, euro kuru ve 11 Ağustos 2024 döviz fiyatları

11 Ağustos 2024 09:28 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 09:43

Yatırımcılar ve vatandaşların yakından takip ettiği döviz kurundaki son ve güncel veriler ortaya çıktı. Güncel dolar ve euro fiyatları belli oldu. İşte 11 Ağustos 2024 Pazar gününe ilişkin döviz kuru fiyatları.

DOLAR VE EURO TL BUGÜN NE KADAR?

ABD doları yüzde 1,03 değer kazanarak 33,53'e çıktı. Böylece dolar tarihi zirvesini yeniledi.

Euro ise yüzde 1,15 artışla 36,63 liraya yükseldi.

Merkez Bankasının dolara müdahalesi ile kurlarda kısmı geri çekilme gerçekleşti.

11 AĞUSTOS DÖVİZ KURU FİYATLARI

Dolar/TL 33,4861 (alış) 33,4961'den (satış) işlem görürken Euro 36,6282 TL seviyelerinde seyrediyor.