Dolar tırmanışta, euro düşüşte! İşte 22 Kasım döviz kuru, euro, dolar fiyatı

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 22 Kasım Cumartesi 2025 güncel döviz kurları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 42,4296
Satış (TL): 42,4444
Alış (TL): 48,9079
Satış (TL): 48,9241