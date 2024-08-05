Dolar TL kendini 33 liranın üstüne attı! Instagram krizi sıcak para girişini yavaşlatabilir

05 Ağustos 2024 09:10 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:21

İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatı eze eze yoluna devam edecek! Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak

İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatı eze eze yoluna devam edecek! Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak

Aylardır baskı altında olan dolar kuru yükselişle haftaya giriş yaptı. Dolar TL kendini 33 liranın üstüne attı. Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi ise devam ediyor. Piyasalarda gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.

DOLAR TL 33,31 SEVİYESİNDE

Yeni haftaya dolar yükselerek başladı.

Kapalıçarşı’da dolar 33,31 seviyesinden işlem görüyor.

Özellikle Türkiye’de yaşanan Instagram krizinin oluşturacağı güven sorunu nedeni ile sıcak para girişinde yavaşlama bekleniyor.

EURO KAÇ TL?

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle jeopolitik risklerin artmasıyla döviz kurunda yükseliş var.

Euro 36,40 TL, İngiliz Sterlini 42,24 TL ve İsviçre Frangı 38,72 TL satış fiyatı ile güne başladı.