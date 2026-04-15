Dolar toparlandı, altın frene bastı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 10:58
ABD dolarının yeniden güç kazanması, altın fiyatlarında sabah saatlerinde geri çekilmeye yol açtı. Güvenli liman talebi tamamen ortadan kalkmış değil ama piyasada hava biraz değişmiş görünüyor.

ABD Başkanı Trump ile Başkan Yardımcısı Vance’in, İran’la müzakerelerin yeniden başlayabileceği ve bir anlaşmanın yakın olabileceği yönündeki açıklamaları dikkat çekti. Yine de yatırımcılar bu mesajlara temkinli yaklaşıyor. Çünkü sahada net bir gelişme olmadan, iyimserliğin kalıcı olması pek kolay görünmüyor.

ONS ALTINDA ZİRVE GÖRÜLDÜ, ARDINDAN GERİ ÇEKİLME GELDİ

Ons altın, erken işlemlerde son 1 ayın en yüksek seviyesi olan 4871,39 dolara kadar çıktı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Fiyat, şu sıralarda düne göre yüzde 0,3 kayıpla 4826,51 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gümüşte ise tablo biraz daha farklı. Fiyatlar yüzde 0,4 artışla 79,80 dolara yükseldi.

Altındaki geri çekilmede en belirgin etken, ABD dolarının bir aydan uzun süredir gördüğü en düşük seviyelerden toparlanması oldu. Dolar güçlenince, altın üzerindeki baskı da arttı doğal olarak.

GRAM ALTINDA AÇILIŞ 6 BİN 935 LİRA

Yurt içinde gram altın yeni güne 6 bin 935 lira seviyesinden başladı. Küresel taraftaki hareketlilik, iç piyasada da fiyatlara doğrudan yansıyor.

Özellikle ons altındaki dalgalanma ile doların yönü, gram altının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu yüzden yatırımcıların gözü bir yandan dış piyasada, bir yandan da kur tarafında.

PİYASA ORTA DOĞU BAŞLIKLARINA KİLİTLENDİ

Marex analisti Edward Meir’e göre altın fiyatları kısa vadede Orta Doğu’dan gelecek haber akışına oldukça duyarlı. Meir, “Eğer işler yeniden bozulursa, ateşkes öncesi dönemdeki gibi altın düşer, dolar güçlenir ve hisse senetleri geriler” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yorum, piyasadaki kırılgan ruh halini de özetliyor aslında. Yatırımcılar yalnızca ekonomik verileri değil, jeopolitik gelişmeleri de anbean izliyor.

ANALİSTLER TEMKİNLİ AMA YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ SÜRÜYOR

Standard Chartered analistleri ise daha orta vadeli bir tabloya işaret ediyor. Yayınladıkları notta, “Kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının ötesinde, artan jeopolitik riskler ve ticaret gerilimleri karşısında altının önümüzdeki aylarda kazançlarını yeniden artırmaya devam etmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Yani kısa vadede dalgalanma sürse de, altın için iyimser beklenti tamamen kaybolmuş değil. Hatta tam tersine, birçok analist bu geri çekilmeleri daha geniş resimde geçici bir soluklanma olarak görüyor.

Sabah saatlerindeki düşüşe rağmen altın bu hafta yüzde 1,60 yükseldi. Ay başından bu yana artış ise yüzde 3,4 seviyesinde.

Öte yandan piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalini yüzde 30 olarak fiyatlıyor. Geçen hafta bu oran yüzde 13 seviyesindeydi. Bu değişim de, yatırımcı beklentilerinin ne kadar hızlı yön değiştirebildiğini gösteriyor.

