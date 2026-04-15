Dolar toparlandı, altın frene bastı

ANALİSTLER TEMKİNLİ AMA YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ SÜRÜYOR

Standard Chartered analistleri ise daha orta vadeli bir tabloya işaret ediyor. Yayınladıkları notta, “Kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının ötesinde, artan jeopolitik riskler ve ticaret gerilimleri karşısında altının önümüzdeki aylarda kazançlarını yeniden artırmaya devam etmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Yani kısa vadede dalgalanma sürse de, altın için iyimser beklenti tamamen kaybolmuş değil. Hatta tam tersine, birçok analist bu geri çekilmeleri daha geniş resimde geçici bir soluklanma olarak görüyor.

Sabah saatlerindeki düşüşe rağmen altın bu hafta yüzde 1,60 yükseldi. Ay başından bu yana artış ise yüzde 3,4 seviyesinde.

Öte yandan piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalini yüzde 30 olarak fiyatlıyor. Geçen hafta bu oran yüzde 13 seviyesindeydi. Bu değişim de, yatırımcı beklentilerinin ne kadar hızlı yön değiştirebildiğini gösteriyor.