Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde! İşte 6 Mart 2026 güncel döviz kurları

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaşta 6. gün geride kaldı. Günlerdir yükseliş gösteren piyasalar haftanın son işlem gününü de yükselişle açtı. Dolar ve euro tırmanışa geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Mart 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 44,0563
Satış (TL): 44,0794
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,2282
Satış (TL): 51,2778