Dolar ve Euro bugün ne kadar? 14 Şubat 2026 cumartesi güncel döviz kurları

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 14 Şubat 2026 Cumartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,5433, satışta 43,6217 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,5397, satışta 43,7142 lira olarak belirlemişti.
Yeni günde Dolar/TL 43,6894 (alış) 43,7474’ten (satış) işlem görüyor.
Euro ise aynı saat itibarıyla 51,8664 TL seviyelerinde seyrediyor.