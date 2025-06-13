Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte 13 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Ortadoğu'daki karışıklıklar piyasaları etkilemeye devam ediyor. Dolar bugün kaç lira? Güncel euro fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Yatırımcılar dolar ve euronun bugünkü güncel seyrini merakla takip ediyor. İşte 13 Haziran 2025 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (13 HAZİRAN 2025)

Dolar/TL, dün yüzde 0,5 yükselişle 39,3530'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 39,4290'dan işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (13 HAZİRAN 2025)

Euro ise aynı saat itibarıyla 45,5297 TL seviyelerinde seyrediyor.