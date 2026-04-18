Dolar ve Euro fırladı! 18 Nisan 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD-İsrail-İran ve Lübnan arasındaki ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine yeniden açılması piyasaları canlandırdı. Dolar artarken euro düşüşe geçti. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? İşte 18 Nisan 2026 Cumartesi güncel döviz kurları...
STERLİN NE KADAR?
Alış: 60,5414 TL
Satış: 60,8058 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 52,7496 TL
Satış: 52,8953 TL
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 44,8413 TL
Satış: 44,8680 TL