Dolar ve euro fırladı! İşte 27 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 27 Ocak 2026 günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Yeni haftayı yükselişle açan dolar ve euro yine haftanın 2. gününü de yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 27 Ocak 2026 Salı güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,3758
Satış (TL): 43,4045
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,5407
Satış (TL): 51,5971