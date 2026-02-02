Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 2 Şubat 2026güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 2 Şubat Pazartesi günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro yeni haftayı yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 2 Şubat 2026 güncel döviz kuru...

