Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 2 Şubat 2026güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 2 Şubat Pazartesi günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro yeni haftayı yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 2 Şubat 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,4958
Satış (TL): 43,5154
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,6529
Satış (TL): 51,6863