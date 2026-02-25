Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 25 Şubat 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalardaki hareketlilik 25 Şubat 2026 günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar da euro da günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Şubat 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,8440
Satış (TL): 43,8623
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,7038
Satış (TL): 51,8090