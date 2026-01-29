Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 29 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Küresel piyasaların ve yatırımcıların aylardır beklediği karar sonunda açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit tuttu. Açıklanan kararın ardından piyasalar hareketlendi. Dolar ve euro günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 29 Ocak 2026 güncel döviz kuru...