Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 29 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Küresel piyasaların ve yatırımcıların aylardır beklediği karar sonunda açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit tuttu. Açıklanan kararın ardından piyasalar hareketlendi. Dolar ve euro günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 29 Ocak 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,4023
Satış (TL): 43,4311
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 52,1194
Satış (TL): 52,1880