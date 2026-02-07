Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 7 Şubat 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik hafta sonunda da devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Hafta sonunda da dolar ve euro yükselişine ara vermeden devam ediyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 7 Şubat 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,5987
Satış (TL): 43,6062
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,5675
Satış (TL): 51,6046