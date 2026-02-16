Dolar ve euro haftayı düşüşle açtı! İşte 16 Şubat 2026 güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 16 Şubat Pazartesi günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro haftanın ilk işlem gününü düşüle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 16 Şubat 2026 Pazartesi güncel döviz kuru...

