Dolar ve Euro için ibre yukarı döndü! 21 Şubat 2026 Cumartesi döviz kurları

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 43,82 liradan, euro 43,85 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 21 Şubat 2026 cumartesi günü güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
Döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Fiyatlardaki dalgalanma bugün yukarı yönlü bir ivmeyle devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,6883 satışta 43,7670 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8434, satışta 43,7700 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1784, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 155,050 düzeyindeydi.
Yeni günde Dolar/TL 43,8214 (alış) 43,8365'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,6922 TL seviyelerinde seyrediyor.