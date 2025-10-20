Dolar ve euro kurunda düşüş! İşte 20 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. Piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Dolar 41,95 TL'den alınırken, euro 49,01 TL'den işlem görüyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 20 Ekim güncel fiyatlar...

20 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD Doları: 41,94 (Alış) - 41,95 (Satış)

EURO NE KADAR OLDU?

EURO: 48,95 (Alış) - 49,01 (Satış)

STERLİN NE KADAR OLDU?

STERLİN: 56,44 (Alış) - 56,72 (Satış)

1 DOLAR = 41,95 TL