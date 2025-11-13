Dolar ve euro kurunda yükseliş! İşte 13 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 13 Kasım Perşembe günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro kuru günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 13 Kasım 2025 Perşembe güncel döviz kuru...
Alış (TL): 42,2492
Satış (TL): 42,2537
Alış (TL): 49,0369
Satış (TL): 49,1024