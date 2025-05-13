Dolar ve euro ne kadar ? İşte 13 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. ABD ve Çin arasındaki gümrük anlaşması sonrası dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 13 Mayıs 2025 döviz kurları...