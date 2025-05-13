Dolar ve euro ne kadar ? İşte 13 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. ABD ve Çin arasındaki gümrük anlaşması sonrası dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 13 Mayıs 2025 döviz kurları...
Bir süredir ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları gümrük vergilerinde anlaşılmasıyla birlikte son buldu. Bu gelişmeyle piyasalarda pozitif seyir hakim oldu. Bununla birlikte dolar yükselişe geçti.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,8046 liradan, euro 43,2159 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 13 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
Alış 38,7877
Satış 38,8046
Alış 43,1064
Satış 43,2159
Alış 51,2115
Satış 51,2927