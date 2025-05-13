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 | Bengül Arıca

Dolar ve euro ne kadar ? İşte 13 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. ABD ve Çin arasındaki gümrük anlaşması sonrası dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 13 Mayıs 2025 döviz kurları...

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KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 08:00

Bir süredir ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları gümrük vergilerinde anlaşılmasıyla birlikte son buldu. Bu gelişmeyle piyasalarda pozitif seyir hakim oldu. Bununla birlikte dolar yükselişe geçti.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8046 liradan, euro 43,2159 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 13 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...

Dolar ve euro ne kadar ? İşte 13 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

13 MAYIS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 38,7877

Satış 38,8046

Dolar ve euro ne kadar ? İşte 13 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

13 MAYIS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 43,1064

Satış 43,2159

Dolar ve euro ne kadar ? İşte 13 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

13 MAYIS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 51,2115

Satış 51,2927

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