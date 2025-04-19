Dolar ve euro ne kadar? İşte 19 Nisan 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları döviz kurları üzerinde de etkili oluyor. Sterlin, euro ve dolar fiyatları bu haftayı nasıl kapattı? İşte 19 Nisan 2025 döviz kurları...