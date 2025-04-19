Dolar ve euro ne kadar? İşte 19 Nisan 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları döviz kurları üzerinde de etkili oluyor. Sterlin, euro ve dolar fiyatları bu haftayı nasıl kapattı? İşte 19 Nisan 2025 döviz kurları...
ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi gerilimi küresel piyasalarda tedirginliğe neden oluyor. Bu gelişmelerle birlikte küresel piyasalar karışık bir seyir izledi.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,2552 liradan, euro 43,8333 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 19 Nisan 2025 güncel döviz kurları...
Alış 37,9464
Satış 38,2552
Alış 43,1370
Satış 43,8333
Alış 50,3753
Satış 51,0885