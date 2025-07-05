Dolar ve euro ne kadar? İşte 5 Temmuz 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 5 Temmuz 2025 döviz kurları...
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 9 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan gümrük vergisi artışlarını ertelemeyi düşünmediğini açıklaması piyasaları tedirgin etti.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,9111 liradan, euro 47,0493 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 5 Temmuz 2025 güncel döviz kurları...
Alış 33,0456
Satış 33,0658
Alış 35,7878
Satış 35,8418
Alış 42,4817
Satış 42,5547