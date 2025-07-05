Dolar ve euro ne kadar? İşte 5 Temmuz 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 5 Temmuz 2025 döviz kurları...