Dolar ve euro fırladı! İşte 19 Mart 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Dolar ve euro kuru kelimenin tam anlamıyla uçuşa geçti. Dolar şu sıralar İstanbul serbest piyasada yaklaşık 3,5 lira artarak 40 liranın üzerinde işlem görüyor. Euro 45 lira bandına yaklaşırken sterlin 53 lirayı geçti. İşte 19 Mart 2025 döviz kurları...
Piyasalar adeta altüst oldu. Dolar, euro ve sterlin tarihi yükselişle TL karşısında daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,87 liradan, euro 40,31 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 19 Mart 2025 güncel döviz kurları...
Alış 40,5853
Satış 40,7644
Alış 43,9609
Satış 44,6781
Alış 52,3747
Satış 53,5461