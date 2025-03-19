Dolar ve euro fırladı! İşte 19 Mart 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Dolar ve euro kuru kelimenin tam anlamıyla uçuşa geçti. Dolar şu sıralar İstanbul serbest piyasada yaklaşık 3,5 lira artarak 40 liranın üzerinde işlem görüyor. Euro 45 lira bandına yaklaşırken sterlin 53 lirayı geçti. İşte 19 Mart 2025 döviz kurları...

Piyasalar adeta altüst oldu. Dolar, euro ve sterlin tarihi yükselişle TL karşısında daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,87 liradan, euro 40,31 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 19 Mart 2025 güncel döviz kurları...

19 MART 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 40,5853

Satış 40,7644

19 MART 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 43,9609

Satış 44,6781

19 MART 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 52,3747

Satış 53,5461

19 MART DÖVİZ KURLARI