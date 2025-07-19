Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Temmuz 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleriyle küresel piyasalarda belirsizlik yaşanırken ABD bankalarının bilanço döneminde tahminlerin üzerinde gerçekleşen finansal sonuçları ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etti. Bu gelişmelerle birlikte dolar ve euro'da hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4343 liradan, euro 47,1614 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 19 Temmuz 2025 güncel döviz kurları...

19 TEMMUZ 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 40,3482

Satış 40,4343

19 TEMMUZ 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 46,9244

Satış 47,1614

19 TEMMUZ 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 54,1360

Satış 54,2613