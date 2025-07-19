Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Temmuz 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleriyle küresel piyasalarda belirsizlik yaşanırken ABD bankalarının bilanço döneminde tahminlerin üzerinde gerçekleşen finansal sonuçları ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etti. Bu gelişmelerle birlikte dolar ve euro'da hareketlilik yaşanıyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,4343 liradan, euro 47,1614 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 19 Temmuz 2025 güncel döviz kurları...
Alış 40,3482
Satış 40,4343
Alış 46,9244
Satış 47,1614
Alış 54,1360
Satış 54,2613