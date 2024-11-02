Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

02 Kasım 2024 07:42 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 07:45

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 2 Kasım 2024 döviz kurları...