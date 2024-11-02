Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 07:42 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 07:45
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 2 Kasım 2024 döviz kurları...
Küresel piyasalarda ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik sürerken, dolar ve euro'da hareketlilik yaşanıyor.İstanbul serbest piyasada dolar 34,31 liradan, euro 37,22 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 2 Kasım 2024 güncel döviz kurları...
2 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,3001
Satış 34,3122
2 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,1624
Satış 37,2200
2 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,3476
Satış 44,4322
Kaynak: tgrthaber.com