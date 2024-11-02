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Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 07:42 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 07:45

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 2 Kasım 2024 döviz kurları...

Küresel piyasalarda ABD​'de yaklaşan başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik sürerken, dolar​ ve euro​'da hareketlilik yaşanıyor.İstanbul serbest piyasada dolar 34,31 liradan, euro 37,22 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 2 Kasım 2024 güncel döviz kurları...

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

2 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 34,3001

Satış 34,3122

2 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,1624

Satış 37,2200

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

2 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,3476

Satış 44,4322

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Kaynak: tgrthaber.com
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