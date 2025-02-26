Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 26 Şubat 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Dolar, euro, sterlin ile anlık döviz kurları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 26 Şubat 2025 döviz kurları...
Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler devam ederken döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Dolar güne yine yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 36,46 liradan, euro 38,31 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 26 Şubat 2025 güncel döviz kurları...
Alış 36,4554
Satış 36,4675
Alış 38,2972
Satış 38,3195
Alış 46,1341
Satış 46,1610