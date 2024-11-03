Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte 3 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

03 Kasım 2024 09:45 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:07

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri ve jeopolitik gelişmeler altın ve döviz fiyatlarında sürekli değişikliğe sebep oluyor. Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle yatırımcılar ve vatandaşlar arama motorunda altın ve döviz kurundaki son ve güncel verileri yakından takip ediyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 3 Kasım 2024 döviz kurları...

3 Kasım 2024 Pazar günü Dolar ve Euro’nun TL karşısındaki değerleri, piyasaları ve ekonomik kararları yakından takip ediliyor. Özellikle yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine dair belirsizliklerin etkisiyle döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Bugün saat 09.59 itibarıyla İstanbul serbest piyasada dolar 34,3001 TL’den alış, 34,3122 TL’den satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise 37,2200 TL seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değişken durumu hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 3 Kasım 2024 güncel döviz kurları... 3 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR? Alış: 34,3001 Satış: 34,3122 3 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU? Alış: 37,1624 Satış: 37,2200 3 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ Alış: 44,3476 Satış: 44,4322 İlgili Haberler 'Bitcoin’in Mucidiyim' dedi başını 1,2 milyar dolarlık belaya soktu Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...