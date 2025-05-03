Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 3 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 3 Mayıs 2025 döviz kurları...
Piyasaların odaklandığı kritik veriler açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 4,2 oldu. Bu gelişmelerle küresel piyasalarda pozitif bir seyir hakim oldu.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,59 liradan, euro 43,65 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 3 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
Alış 38,5383
Satış 38,5992
Alış 43,6192
Satış 43,6547
Alış 51,2705
Satış 51,3560