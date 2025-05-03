Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 3 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 3 Mayıs 2025 döviz kurları...