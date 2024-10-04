Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 07:34 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 07:47
Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından döviz kurları yatay seyrini sürdürüyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 4 Ekim 2024 döviz kurları...
TÜİK, eylül ayının enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon yüzde 51,97'den 49,38'e geriledi. Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi sonrası döviz kurları yatay seyrini sürdürdü.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2360 liradan, euro 37,8045 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 4 Ekim 2024 güncel döviz kurları...
4 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,2270
Satış 34,2440
4 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,7711
Satış 37,8174
4 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,9731
Satış 45,0076
Kaynak: tgrthaber.com