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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Dolar ve euro rekor kırdı! 12 Mart döviz kurları

Dolar ve euro yukarı yönlü güçlü ivmelenmesini sürdürerek rekor seviyeleri gördü. Euro ilk kez 40 lirayı aşarken dolar 36. 60 barajını geçti. Trump'ın ticari manevralarının etkili olduğu yükselişin ardından bugün durum ne? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 12 Mart döviz kurları...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 07:13
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 07:16

Dünya genelinde birçok ülke enflasyonla mücadele ederken resesyon endişeleri de piyasalardaki belirsizliği tetikliyor. Hal böyleyken Donald Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetiminin tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı başta döviz kurları olmak üzere piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. Dün dolar kuru ve euro kuru söz konusu hareketliliğin ardından birbiri ardına tarihi rekorlar kırdı. Euro ilk kez 40 lira barajını geçerken dolar da 36.60 seviyesini geçerek 37 liraya doğru yürüyüşünü sürdürdü. Ancak euro için bugün aşağı yönlü bir ivme söz konusu. Dolar ise çıkışını sürdürüyor! Peki dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? İşte 12 Mart döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar alış: 36,5914 TL

Dolar satış: 36,6043 TL

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 39,8998 TL

Euro satış: 39,9336 TL

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 47,3085 TL

Sterlin satış: 47,3435 TL

12 MART DÖVİZ KURLARI

ETİKETLER
#dolar kuru
#dolar fiyatı
#euro kuru
#sterlin kuru
#Güncel Döviz Fiyatları
#Ekonomi
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