Dolar ve euro tırmanışa geçti! İşte 26 Şubat 2026 güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 26 Şubat Perşembe günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar da euro da günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 26 Şubat 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,8597
Satış (TL): 43,8824
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,9035
Satış (TL): 51,9755