Dolar ve euro yükseldi! İşte 30 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Dolar, euro, sterlin alış satış fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,2318 liradan güne başladı. Peki euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 30 Mayıs 2025 döviz kurları...

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifelerindeki geri adımı sonrası dolar ve euro'da yükseliş başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,06 liradan, euro 35,85 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 30 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...

30 MAYIS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 39,2242

Satış 39,2318

30 MAYIS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 44,5521

Satış 44,6172

30 MAYIS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 52,8797

Satış 52,9397