Dolar ve euro yükseldi! İşte 30 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Dolar, euro, sterlin alış satış fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,2318 liradan güne başladı. Peki euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 30 Mayıs 2025 döviz kurları...
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifelerindeki geri adımı sonrası dolar ve euro'da yükseliş başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 33,06 liradan, euro 35,85 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 30 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
Alış 39,2242
Satış 39,2318
Alış 44,5521
Satış 44,6172
Alış 52,8797
Satış 52,9397