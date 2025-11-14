Euro kritik seviyeye yükseldi! Piyasalarda hareketlilik: İşte 13 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 14 Kasım Cuma günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro kuru da günü yükselişle açtı. Euro kritik seviyeye çok yaklaştı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 14 Kasım 2025 Cuma güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 42,3000
Satış (TL): 42,3414
Alış (TL): 49,2545
Satış (TL): 49,3620