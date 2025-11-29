Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Dolar ve Euro zayıf seyirde! 29 Kasım 2025 anlık döviz kurları

Döviz kurları hafta sonunda yatay seyirde ilerliyor. Piyasalardaki son durum vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro zayıf görünümde. Peki dolar ne kadar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte 29 Kasım 2025 anlık döviz kurları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 08:15

İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. ABD dolar endeksi, FED'in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla sert düşüşe doğru ilerliyor. Dolar ve Euro hafta sonuna zayıf seyirle başladı. Peki 1 dolar ne kadar? Euro ve sterlin bugün kaç TL? İşte 29 Kasım 2025 Cumartesi güncel ...

Dolar ve Euro zayıf seyirde! 29 Kasım 2025 anlık döviz kurları

Cuma gününü 42,4732 TL seviyesinden kapatan dolar/TL, hafta sonunda da yatay seyrini sürdürüyor. Benzer tablo Euro'da da geçerli.

Dolar ve Euro zayıf seyirde! 29 Kasım 2025 anlık döviz kurları

DOLAR NE KADAR?

Alış: 42,4931 TL

Satış: 42,5083 TL

Dolar ve Euro zayıf seyirde! 29 Kasım 2025 anlık döviz kurları

EURO NE KADAR?

Alış: 49,3061 TL

Satış: 49,3718 TL

Dolar ve Euro zayıf seyirde! 29 Kasım 2025 anlık döviz kurları

STERLİN NE KADAR?

Alış: 56,2796 TL

Satış: 56,3764 TL

Dolar ve Euro zayıf seyirde! 29 Kasım 2025 anlık döviz kurları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar yükselişte, Euro düşüşte: İşte 28 Kasım 2025 güncel döviz kurları
ETİKETLER
#dolar kuru
#döviz kuru
#euro kuru
#sterlin kuru
#29 Kasım 2025
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.