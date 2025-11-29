Dolar ve Euro zayıf seyirde! 29 Kasım 2025 anlık döviz kurları

Kategoriler
İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. ABD dolar endeksi, FED'in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla sert düşüşe doğru ilerliyor. Dolar ve Euro hafta sonuna zayıf seyirle başladı. Peki 1 dolar ne kadar? Euro ve sterlin bugün kaç TL? İşte 29 Kasım 2025 Cumartesi güncel döviz kuru...
Cuma gününü 42,4732 TL seviyesinden kapatan dolar/TL, hafta sonunda da yatay seyrini sürdürüyor. Benzer tablo Euro'da da geçerli.
Alış: 42,4931 TL
Satış: 42,5083 TL
Alış: 49,3061 TL
Satış: 49,3718 TL
Alış: 56,2796 TL
Satış: 56,3764 TL