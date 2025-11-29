Dolar ve Euro zayıf seyirde! 29 Kasım 2025 anlık döviz kurları

İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. ABD dolar endeksi, FED'in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla sert düşüşe doğru ilerliyor. Dolar ve Euro hafta sonuna zayıf seyirle başladı. Peki 1 dolar ne kadar? Euro ve sterlin bugün kaç TL? İşte 29 Kasım 2025 Cumartesi güncel döviz kuru...

Cuma gününü 42,4732 TL seviyesinden kapatan dolar/TL, hafta sonunda da yatay seyrini sürdürüyor. Benzer tablo Euro'da da geçerli.

DOLAR NE KADAR?

Alış: 42,4931 TL

Satış: 42,5083 TL

EURO NE KADAR?

Alış: 49,3061 TL

Satış: 49,3718 TL

STERLİN NE KADAR?

Alış: 56,2796 TL

Satış: 56,3764 TL