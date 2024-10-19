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Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 19 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 07:37 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 08:08

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından anlık takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 19 Ekim 2024 döviz kurları...

Fed​'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler piyasaları hareketlendirdi. İstanbul serbest piyasada dolar​ 34,4676 liradan, euro​ 37,3431 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 19 Ekim 2024 güncel döviz kurları...

19 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 33,9867

Satış 34,4676

Dolar kuru yeniden yükselişe geçti! İşte 17 Ekim güncel sterlin, dolar ve euro fiyatları

19 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,1067

Satış 37,3431

Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 19 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

19 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,5057

Satış 44,9401

Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 19 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aylin19 Ekim 2024 07:42

Dolar euro bunları sürekli takip ediyorum bende bi türlü anlayamıyorum ama herkes çok telaşlı sanki

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