Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 19 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

19 Ekim 2024 07:37 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 08:08

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından anlık takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 19 Ekim 2024 döviz kurları...