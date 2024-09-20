Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 20 Eylül 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 07:45 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 08:15
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı dün açıklandı. Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50 oranında sabit bıraktı. Haftanın son işlem gününde dolar ve euro kaç lira oldu? İşte 20 Eylül 2024 döviz kurları...
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merakla beklenen karar açıklandı. Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 oranında sabit tuttu.
Faiz kararı sonrası dolar ve euro'da hareketlilik yaşandı. İstanbul serbest piyasada dolar 34,08 liradan, euro 38,09 TL seviyelerinden işlem görüyor.
İşte 20 Eylül 2024 Cuma güncel döviz kurları...
20 EYLÜL 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,0761
Satış 34,0894
20 EYLÜL 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 38,0570
Satış 38,0985
20 EYLÜL 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 45,3086
Satış 45,4028
Kaynak: tgrthaber.com