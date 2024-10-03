Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 3 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ekim 2024 07:39 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 07:45
Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 3 Ekim 2024 döviz kurları...
Küresel piyasalarda Orta Doğu'da yaşanan geriliminde etkisiyle hareketlilik yaşanıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,22 liradan, euro 37,92 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 30 Temmuz Salı güncel döviz kurları...
3 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,2134
Satış 34,2208
3 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,8691
Satış 37,9242
3 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 45,4189
Satış 45,4953
Kaynak: TGRT Haber