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Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 3 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ekim 2024 07:39 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 07:45

Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 3 Ekim 2024 döviz kurları...

Küresel piyasalarda Orta Doğu​'da yaşanan geriliminde etkisiyle hareketlilik yaşanıyor. İstanbul​ serbest piyasada dolar 34,22 liradan, euro​ 37,92 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 30 Temmuz Salı güncel döviz kurları...

Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 3 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

3 EKİM 2024 DOLAR​ NE KADAR?

Alış 34,2134

Satış 34,2208

Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 3 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

3 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,8691

Satış 37,9242

Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 3 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

3 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 45,4189

Satış 45,4953

Dolar ve euro'da hareketlilik! İşte 3 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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