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Dolar ve Euro'da hareketlilik! İşte 9 Eylül 2024 döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin fiyatı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 08:25 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 08:50
Dolar ve Euro&#039;da hareketlilik! İşte 9 Eylül 2024 döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin fiyatı

Dolar ve euro yeni haftaya hareketli başladı. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 9 Eylül 2024 döviz kurları...

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dolar ve euro yeni haftaya hareketli başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 34,01 liradan, euro 37,72 TL seviyelerinden işlem görüyor.  İşte 9 Eylül 2024 güncel döviz kurları...

Dolar fiyatı ABD istihdam verilerine odaklandı! İşte 5 Eylül döviz kurları euro, sterlin fiyatı

9 EYLÜL 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 33,0456

Satış 33,0658

9 EYLÜL 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 35,7878

Satış 35,8418

Dolar ve Euro'da hareketlilik! İşte 9 Eylül döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin fiyatı - 2. Resim

9 EYLÜL 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 42,4817

Satış 42,5547

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Kaynak: tgrthaber.com
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