Dolar ve Euro'da savaş hareketliliği: 5 Mart 2026 güncel döviz fiyatları

ABD, İsrail ve İran'da yaşanan savaş dolar ve Euro üzerinde de etkili oluyor. İşte 5 Mart 2026 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...
Ortadoğu’da devam eden çatışmalar ve tırmanan jeopolitik gerilim, piyasaları baskılamaya devam ediyor.
Dolar endeksinin 99.4 seviyesine yükselerek 14 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretmesi altın üzerinde de baskıya neden oluyor.
Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 43,9785 (alış) 44,0008'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,2755 TL seviyelerinde seyrediyor.