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Dolar ve euro'da son durum! İşte 15 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 07:49 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 07:58

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 15 Ekim 2024 döviz kurları...

Küresel piyasalarda  FED​'in faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor. İstanbul serbest piyasada dolar​ 34,2664 liradan, euro​ 37,3631 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 15 Ekim 2024 güncel döviz kurları...

Dolar ve euro'da son durum! İşte 15 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

15 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 34,2594

Satış 34,2664

Dolar ve euro'da son durum! İşte 15 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

15 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,3495

Satış 37,3631

Dolar ve euro'da son durum! İşte 15 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

15 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,7183

Satış 44,7558

Dolar ve euro'da son durum! İşte 15 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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