Dolar ve euro'da son durum! İşte 15 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

15 Ekim 2024 07:49 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 07:58

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 15 Ekim 2024 döviz kurları...