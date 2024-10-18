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Dolar ve euro'da son durum! İşte 18 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 07:56 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 08:21
Dolar ve euro&#039;da son durum! İşte 18 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Yatırımcıların merakla beklediği faiz kararının açıklanmasının ardından dolar ve euro'da hareketlilik yaşandı. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 18 Ekim 2024 döviz kurları...

Yatırımcıların merakla beklediği faiz kararı​ açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası​ politika faiz oranı​ yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından piyasalar hareketlendi. İstanbul serbest piyasada dolar​ 34,1902  liradan, euro​ 37,1116 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 18 Ekim 2024 güncel döviz kurları...

Dolar ve euro'da son durum! İşte 18 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

18 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 34,1827

Satış 34,1902

Dolar ve euro'da son durum! İşte 18 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

18 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,0770

Satış 37,1116

Dolar ve euro'da son durum! İşte 18 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

18 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,4922

Satış 44,6739

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Kaynak: tgrthaber.com
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