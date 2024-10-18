Dolar ve euro'da son durum! İşte 18 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

18 Ekim 2024 07:56 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 08:21

Yatırımcıların merakla beklediği faiz kararının açıklanmasının ardından dolar ve euro'da hareketlilik yaşandı. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 18 Ekim 2024 döviz kurları...