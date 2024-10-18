Dolar ve euro'da son durum! İşte 18 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 07:56 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 08:21
Yatırımcıların merakla beklediği faiz kararının açıklanmasının ardından dolar ve euro'da hareketlilik yaşandı. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 18 Ekim 2024 döviz kurları...
Yatırımcıların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından piyasalar hareketlendi. İstanbul serbest piyasada dolar 34,1902 liradan, euro 37,1116 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 18 Ekim 2024 güncel döviz kurları...
18 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,1827
Satış 34,1902
18 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,0770
Satış 37,1116
18 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,4922
Satış 44,6739
Kaynak: tgrthaber.com