Dolar ve euro'da son durum! İşte 2 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

02 Ekim 2024 07:10 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 07:34

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dolar ve euro güne hareketli başladı. Peki bugün dolar, euro ve sterlin kaç lira oldu? İşte 2 Ekim 2024 döviz kurları...