Dolar ve euro'da son durum! İşte 2 Ekim 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dolar ve euro güne hareketli başladı. Peki bugün dolar, euro ve sterlin kaç lira oldu? İşte 2 Ekim 2024 döviz kurları...
FED Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda olduğunu belirterek bunu korumak için FED'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti. Bu açıklamalarla yıl sonuna kadar FED'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlenirken döviz kurlarında da hareketlilik yaşandı. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2115 liradan, euro 37,9015 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 2 Ekim 2024 güncel döviz kurları...
2 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,1733
Satış 34,2115
2 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,8784
Satış 37,9015
2 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 45,3975
Satış 45,5272