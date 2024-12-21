Dolar ve euro'da son durum! İşte 21 Aralık 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 07:47 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 08:05
Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik hem yatırımcıların hem vatandaşların takibinde. Piyasalarda iç ve dış ekonomik faktörlerin etkisi sürüyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 21 Aralık 2024 döviz kurları...
ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı sonrası küresel piyasalar negatif bir seyir halinde. Hafta içinde 35 lira sınırını aşan dolarda hareketlilik sürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,20 liradan, euro 36,76 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 21 Aralık 2024 güncel döviz kurları...
21 ARALIK 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 35,1895
Satış 35,2068
21 ARALIK 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,7272
Satış 36,7672
21 ARALIK 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,2719
Satış 44,3202
Kaynak: tgrthaber.com