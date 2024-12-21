Dolar ve euro'da son durum! İşte 21 Aralık 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

21 Aralık 2024 07:47 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 08:05

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik hem yatırımcıların hem vatandaşların takibinde. Piyasalarda iç ve dış ekonomik faktörlerin etkisi sürüyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 21 Aralık 2024 döviz kurları...

ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı sonrası küresel piyasalar negatif bir seyir halinde. Hafta içinde 35 lira sınırını aşan dolarda hareketlilik sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,20 liradan, euro 36,76 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 21 Aralık 2024 güncel döviz kurları... 21 ARALIK 2024 DOLAR NE KADAR? Alış 35,1895 Satış 35,2068 21 ARALIK 2024 EURO NE KADAR OLDU? Alış 36,7272 Satış 36,7672 21 ARALIK 2024 İNGİLİZ STERLİNİ Alış 44,2719 Satış 44,3202 İlgili Haberler Borsada en çok kazandıran hisseler belli oldu! BIST 100'de altın değerinde fırsatlar Altında inişli çıkışlı seyir! İşte 21 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları